 Büyük bir kazanç – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Büyük bir kazanç

    Büyük bir kazanç
    Eren Derdiyok'un performansı İsviçre basınında da yankılandı. Le Matin gazetesi, "Eren Derdiyok, 'da parlıyor" manşeti ile verdiği haberde "Galatasaray'ın idolü olma yolunda" diye yazdı. İsviçre Milli Takımı'nın hocası Petkoviç'in "Eren'in formda olması milli takım için büyük bir kazançtır" sözlerine de yer verildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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