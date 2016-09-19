Büyük bir kazanç
Eren Derdiyok'un performansı İsviçre basınında da yankılandı. Le Matin gazetesi, "Eren Derdiyok, Galatasaray'da parlıyor" manşeti ile verdiği haberde "Galatasaray'ın idolü olma yolunda" diye yazdı. İsviçre Milli Takımı'nın hocası Petkoviç'in "Eren'in formda olması milli takım için büyük bir kazançtır" sözlerine de yer verildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
Büyük bir kazanç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.