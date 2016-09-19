Bu kez seyirciyiz
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçında tribünde özel misafirleri vardı. Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcuları Ümit Davala ile Hasan Şaş, Türk Telekom Arena'daki karşılaşmayı tribünden izlerken bir de fotoğraf paylaştılar. Ümit paylaşımın altına "3 sene önce Rize maçında veda ettiğimiz TT Arena'ya bu sefer seyirci olarak geldik. Özlemişiz" diye konuştular.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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