 Bu kez seyirciyiz – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Bu kez seyirciyiz

    Bu kez seyirciyiz
    'ın Çaykur Rizespor maçında tribünde özel misafirleri vardı. Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz futbolcuları Ümit Davala ile Hasan Şaş, 'daki karşılaşmayı tribünden izlerken bir de fotoğraf paylaştılar. Ümit paylaşımın altına "3 sene önce Rize maçında veda ettiğimiz TT Arena'ya bu sefer seyirci olarak geldik. Özlemişiz" diye konuştular.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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