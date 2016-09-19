 Bir gün mola verdi – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Bir gün mola verdi

    Bir gün mola verdi
    Haftayı Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, dün Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Maçta forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken diğer oyuncular ise gruplar halinde pas çalışmaları yapıp, hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu. Bugün izin yapacak olan yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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