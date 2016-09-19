Bir gün mola verdi
Haftayı Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, dün Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Maçta forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaparken diğer oyuncular ise gruplar halinde pas çalışmaları yapıp, hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu. Bugün izin yapacak olan Galatasaray yarın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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