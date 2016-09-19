Arı gibi çalışıyor
Ligde Rize zaferinin üstünden daha 24 saat geçmeden Beşiktaş’ı mercek altına alan Hollandalı hoca, imha planını hazırlıyor. İlk 11 üzerinde de sürpriz denemeler yapıyor.
Sezona 4 maçta 10 puanla iyi bir başlangıç yapan G.Saray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, takımını daha da ileriye taşımak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sezonun ilk derbisinde Beşiktaş'la karşılaşacak sarıkırmızılılarda Riekerink, daha Rize zaferinin üstünden 24 saat geçmeden rakibini imha planını hazırlamaya başladı. Futbolcularına geçen sezon kaybettikleri özgüvenlerini yeniden kazandıran Hollandalı teknik adam, Vodafone Arena'dan zaferle çıkmak için Beşiktaş'ı masaya yatırdı ve video analizlerle zayıf yanlarını futbolcularına ezberletmeye başladı.
SAĞDA CAVANDA-SABRİ İKİLİSİ
Hücumda etkili ayaklara sahip Beşiktaş'ın gol yollarını kapama üzerine planlar yapan Riekerink, idmanlarda buna yönelik çalışmalar üzerinde duracağı öğrenildi. Rize maçı 11'inde değişiklikler yapmayı da düşünen Riekerink'in kanat organizasyonlarını yeterli bulmadığı belirtildi. Özellikle sağ kanatta Sabri-Yasin ikilisinin uyumundan memnun olmayan Hollandalı çalıştırıcının sağ bekte sakatlığını atlatan Cavanda'yı denediği, önünde de yine Sabri'ye görev verdiği ifade edildi. Derbide kesinlikle savunma yapmayı düşünmeyen başarılı çalıştırıcının rakipten kazanılan her topta dengeli şekilde hücuma çıkarak galibiyeti getirecek gol veya golleri bulmayı hedeflediği kaydedildi.
SAĞDA CAVANDA-SABRİ İKİLİSİ
Hücumda etkili ayaklara sahip Beşiktaş'ın gol yollarını kapama üzerine planlar yapan Riekerink, idmanlarda buna yönelik çalışmalar üzerinde duracağı öğrenildi. Rize maçı 11'inde değişiklikler yapmayı da düşünen Riekerink'in kanat organizasyonlarını yeterli bulmadığı belirtildi. Özellikle sağ kanatta Sabri-Yasin ikilisinin uyumundan memnun olmayan Hollandalı çalıştırıcının sağ bekte sakatlığını atlatan Cavanda'yı denediği, önünde de yine Sabri'ye görev verdiği ifade edildi. Derbide kesinlikle savunma yapmayı düşünmeyen başarılı çalıştırıcının rakipten kazanılan her topta dengeli şekilde hücuma çıkarak galibiyeti getirecek gol veya golleri bulmayı hedeflediği kaydedildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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