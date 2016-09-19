 Arı gibi çalışıyor – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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    19 Eylül 2016, Pazartesi
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    Arı gibi çalışıyor

    Arı gibi çalışıyor

    Ligde Rize zaferinin üstünden daha 24 saat geçmeden ’ı mercek altına alan Hollandalı hoca, imha planını hazırlıyor. İlk 11 üzerinde de sürpriz denemeler yapıyor.

    Sezona 4 maçta 10 puanla iyi bir başlangıç yapan G.Saray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink, takımını daha da ileriye taşımak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sezonun ilk derbisinde 'la karşılaşacak sarıkırmızılılarda Riekerink, daha Rize zaferinin üstünden 24 saat geçmeden rakibini imha planını hazırlamaya başladı. Futbolcularına geçen sezon kaybettikleri özgüvenlerini yeniden kazandıran Hollandalı teknik adam, Vodafone Arena'dan zaferle çıkmak için Beşiktaş'ı masaya yatırdı ve video analizlerle zayıf yanlarını futbolcularına ezberletmeye başladı.

    SAĞDA CAVANDA-SABRİ İKİLİSİ
    Hücumda etkili ayaklara sahip Beşiktaş'ın gol yollarını kapama üzerine planlar yapan Riekerink, idmanlarda buna yönelik çalışmalar üzerinde duracağı öğrenildi. Rize maçı 11'inde değişiklikler yapmayı da düşünen Riekerink'in kanat organizasyonlarını yeterli bulmadığı belirtildi. Özellikle sağ kanatta Sabri-Yasin ikilisinin uyumundan memnun olmayan Hollandalı çalıştırıcının sağ bekte sakatlığını atlatan Cavanda'yı denediği, önünde de yine Sabri'ye görev verdiği ifade edildi. Derbide kesinlikle savunma yapmayı düşünmeyen başarılı çalıştırıcının rakipten kazanılan her topta dengeli şekilde hücuma çıkarak galibiyeti getirecek gol veya golleri bulmayı hedeflediği kaydedildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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