 "Amerika’ya benzemiyormuş" – Fotomaç – 19 Eylül 2016
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HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Amerika’ya benzemiyormuş"

    "Amerika’ya benzemiyormuş"
    Süper Lig ve 'daki rekabet Nigel de Jong'u korkuttu. Süper Lig hakkındaki fikri ile geçen hafta oynanan Kayseri maçından sonraki fikri değişen tecrübeli futbolcunun, "Burası ABD gibi değil. Hazır olmadan oynarsam 2 maç üst üste çıkaramam" diyerek Riekerink'ten özel program aldığı öğrenildi.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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