"Amerika’ya benzemiyormuş"
Süper Lig ve Galatasaray'daki rekabet Nigel de Jong'u korkuttu. Süper Lig hakkındaki fikri ile geçen hafta oynanan Kayseri maçından sonraki fikri değişen tecrübeli futbolcunun, "Burası ABD gibi değil. Hazır olmadan oynarsam 2 maç üst üste çıkaramam" diyerek Riekerink'ten özel program aldığı öğrenildi.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
"Amerika’ya benzemiyormuş" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.