 Yasin’den penaltı isyanı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yasin’den penaltı isyanı

    Yasin’den penaltı isyanı
    Mücadelenin 65. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu dakikada Yasin Öztekin ceza alanı içinde yerde kaldı ve ayağına basıldığını belirterek penaltı bekledi. Maçın hakemi Tolga Özkalfa ise devam kararı verdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlar isyan etti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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