Yasin’den penaltı isyanı

Mücadelenin 65. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu dakikada Yasin Öztekin ceza alanı içinde yerde kaldı ve ayağına basıldığını belirterek penaltı bekledi. Maçın hakemi Tolga Özkalfa ise devam kararı verdi. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlar isyan etti.