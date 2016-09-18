Yabancı değil Emrah!

Çaykur Rizespor'da G.Saray taraftarının yakından tanıdığı bir isim ilk 11'de maça başladı. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak resmi bir maçta oynamadan Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak G.Saray'a karşı ter döktü. Emrah, maç öncesinde sarı-kırmızılı oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti.