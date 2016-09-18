 Yabancı değil Emrah! – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Yabancı değil Emrah!

    Yabancı değil Emrah!
    Çaykur Rizespor'da G.Saray taraftarının yakından tanıdığı bir isim ilk 11'de maça başladı. Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı ancak resmi bir maçta oynamadan Çaykur Rizespor'a kiralanan Emrah Başsan, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak G.Saray'a karşı ter döktü. Emrah, maç öncesinde sarı-kırmızılı oyuncularla bir araya gelerek sohbet etti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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