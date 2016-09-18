Uçan Aslan
Sarı-kırmızılı takımın yeni kralı önce muhteşem bir röveşata ile Diallo’yu avladı. Son dakikada kafasını konuşturdu. 120 gün sonra TT Arena’ya gelen taraftarlar mest oldu
Bu iştah henüz 6. dakikada golü getirdi. Bruma'nın köşeye giden topunu uçarak kornere çelen kaleci Diallo, korner atışı sonrası Eren Derdiyok'un yaptığı muhteşem röveşatada meşin yuvarlağı ancak filelerde görebildi: 1-0. İlk yarıda sahanın yıldızı Bruma'ydı. Portekizli oyuncu driplingleriyle tehlike üstüne tehlike üretse de başka gol çıkmadı.
Cimbom oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirdi. Topa daha fazla sahip olan sarı-kırmızılılar, Bruma ve Eren Derdiyok'la aradığı ikinci gole 90'da yine Eren'le ulaştı. Tecrübeli oyuncu, sağ kanattan yine Wesley Sneijder'in ortaladığı topu bir kule gibi yükselip kafayla ağlara çiviledi: 2-0.
GÖZÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ÇEVİRDİ
Uzatma anlarında Bruma'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Selçuk İnan, direğe nişanladı. Çaykur Rizespor'un kontrataklarla kovaladığı gol çabaları ise sonuç getirmedi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 10'a yükseltip maç fazlasıyla liderliği Beşiktaş'tan devraldı ve haftaya ezeli rakibiyle oynayacağı derbiyi beklemeye başladı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:01
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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