 Uçan Aslan – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Uçan Aslan

    Uçan Aslan

    Sarı-kırmızılı takımın yeni kralı önce muhteşem bir röveşata ile Diallo’yu avladı. Son dakikada kafasını konuşturdu. 120 gün sonra TT Arena’ya gelen taraftarlar mest oldu

    Süper Lig'de ilk iki haftayı galibiyetle geçtikten sonra geçtiğimiz hafta Kayseri'de mola veren Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek maç fazlazısıyla yeniden liderliğe yükseldi. 120 gün aradan sonra Türk Telekom Arena'da taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, oldukça iştahlıydı.



    Bu iştah henüz 6. dakikada golü getirdi. Bruma'nın köşeye giden topunu uçarak kornere çelen kaleci Diallo, korner atışı sonrası Eren Derdiyok'un yaptığı muhteşem röveşatada meşin yuvarlağı ancak filelerde görebildi: 1-0. İlk yarıda sahanın yıldızı Bruma'ydı. Portekizli oyuncu driplingleriyle tehlike üstüne tehlike üretse de başka gol çıkmadı.

    Cimbom oyun üstünlüğünü ikinci yarıda da devam ettirdi. Topa daha fazla sahip olan sarı-kırmızılılar, Bruma ve Eren Derdiyok'la aradığı ikinci gole 90'da yine Eren'le ulaştı. Tecrübeli oyuncu, sağ kanattan yine Wesley Sneijder'in ortaladığı topu bir kule gibi yükselip kafayla ağlara çiviledi: 2-0.

    GÖZÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ÇEVİRDİ
    Uzatma anlarında Bruma'nın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını Selçuk İnan, direğe nişanladı. Çaykur Rizespor'un kontrataklarla kovaladığı gol çabaları ise sonuç getirmedi. bu galibiyetle puanını 10'a yükseltip maç fazlasıyla liderliği 'tan devraldı ve haftaya ezeli rakibiyle oynayacağı derbiyi beklemeye başladı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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