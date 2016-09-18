Eren Derdiyok, attığı röveşata golü için, "Sneijder harika pas atıyor. Top çok güzel geldi. Vücut olarak da pozisyon uygundu. Maçtan önceki idmanda Ayhan hoca ile bu tip pozisyonları çalışmıştık. Leverkusen de de böyle bir golüm vardı ama bu daha zor görünüyor. 100 kere vursam, 1 kere olurdu" yorumunu yaptı.