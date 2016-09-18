 Top çok güzel geldi – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Top çok güzel geldi

    Top çok güzel geldi
    Eren Derdiyok, attığı röveşata golü için, "Sneijder harika pas atıyor. Top çok güzel geldi. Vücut olarak da pozisyon uygundu. Maçtan önceki idmanda Ayhan hoca ile bu tip pozisyonları çalışmıştık. Leverkusen de de böyle bir golüm vardı ama bu daha zor görünüyor. 100 kere vursam, 1 kere olurdu" yorumunu yaptı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:19
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