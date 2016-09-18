Tolga yine süperdi

Aslan'ın orta sahadaki savaşçısı Tolga Ciğerci, Çaykur Rizespor maçında da muhteşem oynadı. Gurbetçi futbolcu, 109 isabetli pasla bu alanda yine sahanın en iyisi olurken, kaptığı toplarla birçok rakip atağı kesti. Fırsat buldukça gol de arayan Tolga Ciğerci'nin mücüdelesi büyük alkış aldı.