 Sneijder’den 2 asistli dalya – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Sneijder’den 2 asistli dalya

    Sneijder’den 2 asistli dalya
    Cimbom'un süper yıldızı Wesley Sneijder, Çaykur Rizespor karşısında 100. lig maçına çıkarak Süper Lig'de 100'ler kulübüne girdi. Maç sabahı sosyal medya hesabından oğluna hitaben, "Babanla bu akşam gurur duyacaksın" yazan Hollandalı oyuncu, Eren Derdiyok'un attığı iki golün pasını vererek sözünü tuttu. Sneijder, 5. sezonunu geçirdiği sarı-kırmızılı takımda Süper Lig'de 30 gol kaydetti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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