 Selçuk ilk kez kaçırdı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Selçuk ilk kez kaçırdı

    Selçuk ilk kez kaçırdı
    Kaptan Selçuk İnan, uzatma anlarında kazanılan penaltı atışında topu direğe nişanladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez penaltı kaçırdı. Penaltıyı kazandıran Bruma, atışı kendisi kullanmak istedi ancak izin alamadı. 90 dakika sahada kalan Selçuk, mücadelesiyle beğeni topladı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk ilk kez kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.