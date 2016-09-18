Selçuk ilk kez kaçırdı

Kaptan Selçuk İnan, uzatma anlarında kazanılan penaltı atışında topu direğe nişanladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez penaltı kaçırdı. Penaltıyı kazandıran Bruma, atışı kendisi kullanmak istedi ancak izin alamadı. 90 dakika sahada kalan Selçuk, mücadelesiyle beğeni topladı.