 Riekerink kadroda değişiklik yapmadı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Riekerink kadroda değişiklik yapmadı

    Riekerink kadroda değişiklik yapmadı
    , Çaykur Rizespor maçına maçının 11'iyle çıktı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, kadroda değişikliğe gitmezken, geçen hafta devre arasında oyundan aldığı Selçuk İnan'a yine ilk 11'de görev verdi. Sağ bekte de Sabri'den vazgeçmedi. Sakatlığı düzelen Cavanda yedek soyundu.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:53
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