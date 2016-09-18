Nazifoğlu o soruya tepki gösterdi
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçta iyi bir futbol oynayarak galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Nazifoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahalarında "üç, üç" tezahüratlarını özlediklerini belirterek, "Beşiktaş maçına kenetlendik. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Eren Derdiyok'u böyle goller atsın diye aldık. Eren konusunda yazı yazanlara performansını sormak lazım. Bizim için bu performans şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.
Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci transferlerinin ardından eleştiriler aldıklarını, bu oyuncuların gösterdikleri performansla eleştirilere cevap verdiğini kaydeden Nazifoğlu, bu transferlerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimin tebrik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Teknik direktör Jan Olde Riekerink'e daha önce yöneltilen "Takımı Sneijder mi kuruyor?" sorusuna tepki gösteren ve "Başkasına sorabilir miydiniz?" ifadesini kullanan Nazifoğlu, "Sayenizde taraftarlar, Riekerink'e sevgisini gösteriyor. Şimdi de kadroyu benim yaptığım ortaya çıkmış. Arkadaşlar burası Galatasaray Kulübü. Bunca yıllık tarihinde hiç böyle bir şey olmamış. Bizi başka takımlarla karıştırmayın." değerlendirmesinde bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'la yapacakları derbi mücadelesine de değinen Nazifoğlu, şunları kaydetti:
"Derbi maçları üç sonuca da açıktır. Beşiktaş, çok iyi futbol oynuyor. Güzel bir atmosferde oynuyorlar ve statlarını dolduruyorlar. Galatasaray olarak tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. İki takım için de zor maç olacak ve az hata yapan kazanacak."
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:13
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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