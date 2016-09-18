 ‘Müthiş gol yedik’ – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ‘Müthiş gol yedik’

    ‘Müthiş gol yedik’
    Çaykur Rizespor'un hocası Hikmet Karaman, Eren Derdiyok'un golünü övdü. Deneyimli çalıştırıcı "Eren müthiş gol attı, bir daha izledim. Müthiş bir gol yemişiz. Bu gol Galatasaray'ı inanılmaz motive etti" dedi. Karaman maçla ilgili de "G.Saray topa sahip oldu, biz hep uzun oynadık. Bizden daha iyi oynadılar" yorumu yaptı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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