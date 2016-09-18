 Kanatlı karınca Bruma – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Kanatlı karınca Bruma

    Kanatlı karınca Bruma

    Portekizli, iki kanatta da fırtına gibi esti. Atakları başlattı, savunmaya geldi, penaltı yaptırdı, takımın en çalışkanıydı

    G.Saray'ın bu sezonki parlayan yıldızı Bruma, dün gecenin en çalışkan isimlerinden biriydi. Hırsı ve tekniği ile Rizespor'a zor anlar yaşatan 21 yaşındaki Portekizli oyuncu, futboluyla geçer not almayı başardı. Maç içinde iki kanatta da görev yapan sarı-kırmızılı futbolcu hızlı çıkışlarıyla Galatasaray'ın kontrataklarını başlatırken, Rizespor'un ataklarında da savunmasına yardıma geldi. Bruma 90+2. dakikada da penaltıyı yaptıran isimdi. Bu sezon forma giydiği 5 maça da ilk 11'de başlayan Bruma'nın 1 gol, 2 asisti var.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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