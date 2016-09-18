 Josue’ye sürpriz kutlama – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ’ye sürpriz kutlama

    Josue’ye sürpriz kutlama
    G.Saray'da Portekizli oyuncu 'nin dün doğum günü kutlandı. Josue'nin 25. yaş günü nedeniyle tesislerde pasta kesildi. Portekizli oyuncu, "Doğum günümü hatırladığınız için hepinize çok teşekkürler. Bu günü beraber kutlamak çok anlamlı. Rize'yi yenersek doğum günüm daha anlamlı olacak" dedi. Aslan da Josue'ye zafer hediye etti.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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