Gurur duydum
Galatasaray’ın Hollandalı teknik direktörü, “Takımla-taraftarımızın uyumu harikaydı. Oyuna müthiş hırslı başladık. İlk gol mükemmeldi, takımımla gurur duyuyorum” dedi
DERBİ ÖNCESİ GALİBİYET İYİ
Beşiktaş derbisi öncesinde alınan bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu belirten Riekerink şöyle devam etti: "Şimdi Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş derbisi öncesinde bu galibiyetle elbette çok mutlu oldum. Yeni ve kurulum aşamasında bir takımız. Bu tip galibiyetlere çok önemli. Baktığınızda 4 maçta 10 puan alan Galatsaray var. Haftaya önemli bir Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağız." Hollandalı çalıştırıcı, Luis Cavanda'nın 11'de olmaması hakkında, "Cavanda'yı tebrik etmek istiyorum. Sakatlıktan çıktı, tam bir takım oyuncusu. Bunun yanı sıra Sabri'yi göz ardı edemeyiz. Böyle bir değişikliğe gerek yoktu" yorumunu yaptı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:52
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
Gurur duydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.