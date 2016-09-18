 Gurur duydum – Fotomaç – 18 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Gurur duydum

    Gurur duydum

    ’ın Hollandalı teknik direktörü, “Takımla-taraftarımızın uyumu harikaydı. Oyuna müthiş hırslı başladık. İlk gol mükemmeldi, takımımla gurur duyuyorum” dedi

    Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Rizespor maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle maç boyu iyi oynadıklarının altını çizen Riekerink, "Önemli pozitif noktalar vardı. Taraftar harikaydı. Takımım inanılmaz hırslı başladı. Takımla taraftarın uyumu harikaydı. İyi oynadık, ilk gol mükemmeldi. Takımımla gurur duyuyorum. Daha fazla gol atabilirdik ama Rize'yi de tebrik etmek gerek. Defansif olarak iyiydiler" yorumunu yaptı.

    DERBİ ÖNCESİ GALİBİYET İYİ
    derbisi öncesinde alınan bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu belirten Riekerink şöyle devam etti: "Şimdi Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş derbisi öncesinde bu galibiyetle elbette çok mutlu oldum. Yeni ve kurulum aşamasında bir takımız. Bu tip galibiyetlere çok önemli. Baktığınızda 4 maçta 10 puan alan Galatsaray var. Haftaya önemli bir Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağız." Hollandalı çalıştırıcı, Luis Cavanda'nın 11'de olmaması hakkında, "Cavanda'yı tebrik etmek istiyorum. Sakatlıktan çıktı, tam bir takım oyuncusu. Bunun yanı sıra Sabri'yi göz ardı edemeyiz. Böyle bir değişikliğe gerek yoktu" yorumunu yaptı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gurur duydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.