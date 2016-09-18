Gurur duydum

Teknik Direktörümaçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle maç boyu iyi oynadıklarının altını çizen"Önemli pozitif noktalar vardı. Taraftar harikaydı. Takımım inanılmaz hırslı başladı. Takımla taraftarın uyumu harikaydı. İyi oynadık,. Takımımla gurur duyuyorum. Daha fazla gol atabilirdik ama Rize'yi de tebrik etmek gerek. Defansif olarak iyiydiler" yorumunu yaptı.derbisi öncesinde alınan bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu belirtenşöyle devam etti: "Şimdiderbisi var. Beşiktaş derbisi öncesinde bu galibiyetle elbette çok mutlu oldum. Yeni ve kurulum aşamasında bir takımız. Bu tip galibiyetlere çok önemli. Baktığınızda 4 maçta 10 puan alan Galatsaray var. Haftaya önemli bir Beşiktaş karşılaşmasına çıkacağız."çalıştırıcı,'nın 11'de olmaması hakkında, "'yı tebrik etmek istiyorum. Sakatlıktan çıktı, tam bir takım oyuncusu. Bunun yanı sıra Sabri'yi göz ardı edemeyiz. Böyle bir değişikliğe gerek yoktu" yorumunu yaptı.