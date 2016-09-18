Eren'in hakkı Eren'e
Eren süper iki gol atmış, 90 artıda penaltı kazanmışsın. Bırak egoyu bir kenera, penaltıyı Eren atsın
İsterseniz önce Rizespor'dan başlayalım.
İstanbul'a gelmişler, Galatasaray'la oynayacaklar, 11 kişiyle yarı sahaya dizilecekler, 0-0'a bitirecekler.
"Hani araya bir tane kıstırırsak" diyorlar galip geliriz. Bu zihniyet çok eskide kaldı. Mağlup ol ama adam gibi top oyna, adam gibi mücadele et. Diyelim ki helal olsun Rize'ye, öyle mücadele etti ki gücü bu kadardı yenildi. Nerdeee?
Ara ki bulasın öyle bir takımı.
Dönelim Galatasaray'a.
Yan top, geri top, yan top, geri top. Arada bir ileri top. Top bizde kalsın.
Rakip nasıl olsa dandik. Üstümüze gelmek istemiyor. Bizi de çok pozisyona sokmak istemiyor. Biz nasıl olsa kalite olarak daha iyiyiz.
Yakalarız 2-3 pozisyon bitiririz.
Rizespor o zihniyette olursa, Galatasaray da bu zihniyette oynar.
Haliyle Galatasaray'ın göle attığı maya tutar. Peki seyirciye futbol zevki nerede? Yok. İkili mücadele?
Yok. Gol pozisyonları? Yok.
Bir de bunlara yayıncı kuruluşun rezalet maç yayını ilave olunca çekilmez bir 90 dakika izledik.
Hakkını yemeyelim iki tane pozisyon hariç. Kim bu hakkını yemeyeceğiz adam? Eren Derdiyok.
Şahane bir kafa golü, harika, süper, inanılmaz bir röveşata golü. Derdiyok'un attığı ilk gol bu seneki en iyi atılan ilk 5 golün içine kesinlikle girer. Galatasaray bu Derdiyok'a kenarlardan daha fazla top getirebilse bu oyuncu hiçbir şekilde gelen topları inkar etmez. Derdiyok hem iyi yere depar atıyor hem de iyi yükseliyor.
"Çok iyi kafaya çıkar" diyorlardı ama dün gece hem kafasını çalıştırdı hem ayağını. Demek ikisi de iyiymiş. Maç 2-0 olmuş 90 artıları oynuyorsunuz, penaltı kazanılıyor. Derdiyok 4 maçta 4 gol atmış. Artık orada bırakın penaltıyı bu çocuk atsın. Akıllı bir kaptan akıllı bir teknik direktör bunu yapardı. Ama var ya ego bu insanların bazen önüne geçiyor. Seyirci Selçuk'un üzerine gitti diye Selçuk penaltı atıyor.
Karadenizlinin sorduğu gibi:
Noldi şimdi...
Eğer Rizespor bu kafada futbol oynayacaksa ve oynuyorsa şu ana kadar Türkiye Ligi'nde seyrettiğim en zayıf 3 takımdan biri.
Sneijder'de biraz kımıldanma var ama biraz. Selçuk da seyirciden zılgıtı yiyince biraz kımıldamaya başlamış ama o kadar. Ciğerci yine çok faydalı. Hem de tam bir hamal. Hem top kapıyor hem oyuna sokmaya çalışıyor.
Sneijder ile Selçuk "Arkadaşlarımız kapsınlar bize versinler oynayalım" diyorlar. Ohhh ne ala dünya. Bundan sonraki oynayacakları maçlarda her takım Rizespor olmayacak.
Artık kimin protezi varsa!
Hakem Tolga Özkalfa oyun yorumu kötü bir hakemdir. Kapasitesine göre daha üstlerde maç yönetiyor. Oyun yorumu kötü, avantajları kesiyor, faul yorumları kötü, kart yorumları kötü, penaltı yorumları kötü. Ne kaldı geriye? Ama hala maç veriyorlar. Demek ki şu andaki MHK'de dişinden sorunlu yöneticiler var! Ya protez yaptıracaklar ya da implant herhalde. Ki hala bu hakeme maç veriyorlar. İsim önemli değil. Hakemin ismi Ali, Veli olur. Ben yorumdan bahsediyorum, hakem kalitesinden bahsediyorum.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:41
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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