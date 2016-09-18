Eren var dert yok!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ve baskılı olan sarı-kırmızılı ekip, 6. ile 89. dakikalarda Eren Derdiyok'un golleriyle sonuca gitti.

İlk haftada Kardemir Karabükspor'u 1-0, ikinci haftada ise Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenip, Kayserispor'la üçüncü haftada yine deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 10'a yükseltti.

Ligin ilk 4. haftasında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 5. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi müsabakası öncesi moralli bir şekilde yoluna devam etti.

EREN DERDİYOK, TRİBÜNLERİ AYAĞI KALDIRDI

Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok, maçın henüz ilk dakikalarında attığı çok şık golle tribünleri ayağa kaldırdı.

Müsabakanın 6. dakikasında sağdan Sneijder'in yaptığı ortada, ceza sahası sol çaprazında röveşata ile şık bir vuruş yapan Eren, uzak köşeden topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Eren Derdiyok, maçın 89. dakikasında ise bu kez şık bir kafa golüyle alkışı alan isim oldu ve maçın skorunu belirledi. Bu gol sonrası Eren'in eline göğsüne koyarak, tribünlere Metin Oktay selamı yapması da dikkati çekti.

Bu goller sonrası Galatasaray taraftarları büyük coşku yaşarken, Eren Derdiyok sarı-kırmızılı formayla ligde 4 gole ulaşmış oldu.

Eren Derdiyok, ilk hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçın tek golüne imza atarken, 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor müsabakasında da rakip ağları 1 kez havalandırmıştı.

GOL PASLARI SNEİJDER'DEN



Sarı-kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği maçın gollerinde önemli pay sahibi isimlerden biri de Sneijder oldu.

Hollandalı oyuncu, Eren Derdiyok'un attığı her iki golde de ortaları yaparak, galibiyete önemli katkı sağladı.

SELÇUK İNAN PENALTI KAÇIRDI

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Çaykur Rizespor karşısında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, Bruma'nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası kazanılan ve 90+3. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlağı yan direğe nişanlayarak sonuca gidemedi.

Selçuk, sarı-kırmızılı formayla ligde ilk kez penaltı kaçırmış oldu. Galatasaray kariyerinde daha önce ligde 12 kez penaltı atışı için topun başına geçen Selçuk, hepsinde topu ağlara göndermeyi başarmıştı.

İZLEYİCİ SAYISI KARMAŞASI

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını izleyen taraftar sayısı 29 bin 479 olarak duyurulurken, bu rakamın tam olarak gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Stat yetkililerinden alınan bilgiye göre, maç öncesi sistemde yaşanan arıza nedeniyle, ellerinde bilet olmasına karşın çok sayıda kişi stada girmekte sıkıntı yaşadı.

Bu kişilerin sistemden sorgulamaları yapılarak içeri alındığı ancak resmi izleyici sayısına ise dahil edilemedikleri ifade edildi.

Açıklanan taraftar sayısının 29 bin 479 olarak ilan edilmesine karşın, stattaki izleyici sayısının 35 binin üzerinde olduğu dile getirildi.