Eren Derdiyok'u göklere çıkardılar
İsviçre basını Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok'u sırı kırmızılı takımda gösterdiği performans sebebi ile gökleri çıkardı.
Galatasaray'a geldiği günden gösterdiği performans ile dikkat çeken dün akşam Süper Lig'de oynanan Çaykur Rize maçında takımı adına 2 gol atan Eren için İsviçre basınının önde gelen gazetelerinden Le Matin gazetesi "Eren Derdiyok Galatasaray'da parlıyor" manşeti ile verdiği haberde "Derdiyok gelecekte Galatasaray'ın idolü olma yolunda. Rizespor'a karşı 2 gol atan Milli futbolcumuz ilk golü görülmeye değer cinstendi. Eren'in 2 . golü ise maçın 89. dakikasında galibiyeti garantileyen gol oldu.
Türkiye Ligi'nin 4. Haftasında Derdiyok attığı 4 golle gol krallığı sıralamasında da ilk sırada yer aldı" diye yazdı.
Bu arada İsviçre Milli takımı teknik direktörü Viladimir Petkovıç'ın Eren'in Formda olması İsviçre Milli takımı için büyük bir kazançtır dediğini yazdı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:23
- Meler kurbanı
Toplam 12
Yorum
omerd mehmet ekici ile sözleşme uzatmaya gerek yokmuşm demekki, yumlu zaten boşa atılmış para,
- Bu sene zirveye oynar
Toplam 5
Yorum
GFB Cok iyi topcu tek hatasi gs gibi çuval bi takimda oynamak.
- Ayağa kalkacağız
Toplam 13
Yorum
ersunla mı bu hocayla zor.transfer hep yanlış.cardozo elde tutulacaktı.ts yi sevmeyen ekici yollanacaktı.yavru yumlu uğur akbaşla bu iş olmaz.nokulma welligton lawal ndayeye gibi ligi bilen yabancılar alınacaktı.şimdi bekleki ndoye gol atsın.
Eren Derdiyok'u göklere çıkardılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.