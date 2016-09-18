 Eren Derdiyok'u göklere çıkardılar – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Eren Derdiyok'u göklere çıkardılar

    Eren Derdiyok'u göklere çıkardılar

    İsviçre basını 'ın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok'u sırı kırmızılı takımda gösterdiği performans sebebi ile gökleri çıkardı.

    'a geldiği günden gösterdiği performans ile dikkat çeken dün akşam Süper Lig'de oynanan Çaykur Rize maçında takımı adına 2 gol atan Eren için İsviçre basınının önde gelen gazetelerinden Le Matin gazetesi "Eren Derdiyok Galatasaray'da parlıyor" manşeti ile verdiği haberde "Derdiyok gelecekte Galatasaray'ın idolü olma yolunda. Rizespor'a karşı 2 gol atan Milli futbolcumuz ilk golü görülmeye değer cinstendi. Eren'in 2 . golü ise maçın 89. dakikasında galibiyeti garantileyen gol oldu.

    Ligi'nin 4. Haftasında Derdiyok attığı 4 golle gol krallığı sıralamasında da ilk sırada yer aldı" diye yazdı.

    Bu arada İsviçre Milli takımı teknik direktörü Viladimir Petkovıç'ın Eren'in Formda olması İsviçre Milli takımı için büyük bir kazançtır dediğini yazdı.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:23
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