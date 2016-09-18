Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!

Bu sezon ilk defa Türk Telekom Arena'da taraftarın önüne çıkan Galatasaray, Eren Derdiyok'un sezonun golü olmaya aday röveşatasıyla 6'ıncı dakikada Çaykur Rizespor önünde öne geçti. Sneijder'in ortasında Eren Derdiyok mükemmel bir golle skoru 1-0'a getirdi.





İlk hafta Karabükspor karşısında takımına 3 puanı getiren Eren Derdiyok, Süper Lig'deki toplam beşinci isabetli şutunda üçüncü golünü atmayı başardı.

Sakatlığı nedeniyle Rize maçını tribünden takip eden Nigel de Jong'un Eren'in golüne verdiği tepki ise dikkat çekti.



