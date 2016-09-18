 ‘Derbi üç ihtimalli’ – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    ‘Derbi üç ihtimalli’

    ‘Derbi üç ihtimalli’
    Sportif AŞ yöneticisi , derbisinin üç ihtimalli olduğunu, az hata yapanın kazanacağını söyledi. Nazifoğlu "Bize Eren'i, Tolga'yı nereden buldunuz diyorlardı. Biraz da övün artık. Kadroyu benim yaptığım bile söylenmiş. Evet ben yapıyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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