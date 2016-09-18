De Jong 18 kişilik kadroya alınmadı

G.Saray'ın yeni transferi De Jong, Çaykur Rizespor maç kadrosuna alınmadı. Kayseri maçında dizinden sakatlanan ve tedavisi süren De Jong için teknik direktör Riekerink, "Son antrenmanımızda bizimle birlikteydi. Ancak dün kendisini yüzde yüz hazır hissetmediğini söyledi. Biz de bu nedenle onu kadroya almadık" açıklamasını yaptı.