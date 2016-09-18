Bu sene zirveye oynar
Galatasaray ve diğer büyük takımlar havayla şampiyon olur. Bu sezon o havaları var
Duran topun devamında Rizespor golü yedi. Golden sonra Rizespor'un reaksiyonu önemli... Maçın tamamında hemen hemen hiç pozisyonu yok Rizespor'un.. Galatasaray takımı çok coşkulu oynuyor.
Haklı bir galibiyet elde etti. Peki bu coşkunun karşılığında neden çok pozisyona giremiyor. Bunların irdelenmesi gerekiyor. Galatasaray tipik 4-2-3-1 oynuyor İki tane oyuncusu Tolga ve Selçuk benzer oynayan futbolcular.. Statik pasla oynayan oyuncular. İkisi de iç içe oynuyor...
Sol tarafta Carole ile Bruma birlikte çok etkili oynadı.. Sabri'nin idare etme günüydü. Sanki kampa çekildi.
Soldaki Carole ile Bruma'nın etkinliğini sağda Sabri ve Yasin'de göremedik.
Eren ciğerden oynuyor
Galatasaray'ın ve Türkiye'nin en önemli oyunculardan biri Sneijder..
Ama Sneijder de daha çok solda oynamayı tercih ediyor. Forvet arkası serbest oyuncu demek..
Sneijder'in daha fazla sahneye çıkması lazım. Hareketli Bruma, topsuz hareketli Yasin ve Eren varken, Sneijder'in ortaya çıkması gerekiyor.
Sneijder özgür de bir oyuncu.
Önemli bir silah ancak böyle coşkulu oynarken Sneijder'in kalitesini ortaya çıkarması gerekir. Sneijder'in sağ tarafa gitmesi rakip savunmayı da açar... Dikkat ederseniz iki gol de Sneijder'in sağa gitmesinden geldi. Sneijder'in ortalaması 10'un altında olmamalı. Dün iki asist yaptı ama benim asist kavramım başka.. Bekle stoperin arasına atılan paslar bana göre gerçek asistlerdir.
Sneijder'in bunları yapabilecek kapasitesi var. Duran topları ben asist olarak görmüyorum.
Galatasaray pas takımı ve fazla öne doğru oynayamıyor ama Rize'ye pozisyon vermedi. Bruma çabuk giden ve çalım atan oyuncu.
Artık seyirciler pastan sıkıldığı için bu tip dikine giden oyuncular her zaman sevilir. Bu kadar rahat oyuncu geçen bir oyuncunun daha fazla skor üretmesi gerekiyor. Bruma daha da gelişecektir..
Galatasaray ben bu işte varım diyor. En büyük problemi Eren'in ne kadar bu istikrarda devam edecek olması. Her yere ayağını ve kafasını soktuğu için Eren'de Mustafa Pektemek gibi sakatlanma riski var. Eren gerçekten ciğerden oynuyor, bütün gücünü harcıyor ve çok özverili oynuyor.
O röveşata tutulmaz
Eren'in golü 34 hafta sonunda ilk 10'a girer.
Tanju Çolak golü oldu. Yeryüzünde hiçbir kaleci bu golü çıkaramaz. İki kaleci olsa tutamaz.
Galatasaray'ın üç pozisyonu da penaltı. Bruma doğal olarak düştü.. Kafa topuna çıkarken Eren'e yapılan hareket de penaltıydı. O top ceza sahasında değil de orta sahada olsa hakem faulü verirdi..
Bir değeri Yasin'in ayağına bastılar. Bu pozisyonun da penaltı olarak verilmesi gerekiyor.
Carole'un pozisyonunda faul yoktu.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:53
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
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