 ‘Bir daha ceza almayın’ – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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HEPSİ
    18 Eylül 2016, Pazar
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    ‘Bir daha ceza almayın’

    ‘Bir daha ceza almayın’
    , maç sonrası taraftarlara mesaj gönderdi. "Taraftarlar birlikte kendimizi daha fazla güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar" diyen Uruguaylı eldiven, Eren'in golü için de "Eren mükemmel forvet. Çok şanslıyız ki 'da bizimle oynuyor. Golü alkışlamaktan başka yapacak bir şey yok" yorumunu yaptı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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