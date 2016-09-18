Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan Galatasaray, 5. haftada Beşiktaş'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Antrenmanda diğer oyuncuların ise gruplar halinde pas çalışmaları yapıp, hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdukları, son bölümde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.
Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 20 Eylül Salı günü Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:27
- Sofuoğlu'ndan sezonun 5. zaferi
Toplam 1
Yorum
Paşa Tebrikler,maşallah yarış sonu bayrağımızı alıp tur atması çok gurur vericiydi,Dualarımız Sofuoğlu ile
- Ayağa kalkacağız
Toplam 14
Yorum
istanbul ersun yanal nasıl bir hoca ki oyuncularının nerede oynadığını bilmiyor.bir takım bu kadar mı yanlış oynatılır. Bu takımı bana bırakın sezon sonu avrupa kupaları garantisi veririm.
- Ne sistem ne de yıldız takımıyız!
Toplam 18
Yorum
arda10 bu feneri barcelona sandı her halde...biri dürtsün bunu..
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