 Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    maçı hazırlıkları başladı

    Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

    Toto Süper Lig'de haftayı 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan , 5. haftada 'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen oyuncuların yenilenme idmanı yaptıkları belirtildi.

    Antrenmanda diğer oyuncuların ise gruplar halinde pas çalışmaları yapıp, hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdukları, son bölümde ise dar alanda çift kale maç oynandığı aktarıldı.

    Yarını izinli olarak geçirecek sarı-kırmızılı ekip, 20 Eylül Salı günü derbisinin hazırlıklarına tekrar başlayacak.

    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:27
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