 Aslan her yönden üstün – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    Aslan her yönden üstün

    Aslan her yönden üstün
    , Rizespor karşısında istatistiklerde de rakibine üstünlük sağladı. Topla oynamada % 68'e % 32'lik oran yakalayar sarı-kırmızılı takım, Rize kalesini 13 kez yoklarken bunlardan 6'sında isabet yakaladı. Rizespor ise 10 şutta 1 kez hedefi buldu. Ayrıca 584 başarılı pas yapan Galatasaray, maçı 7 korner vuruşu ile tamamladı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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