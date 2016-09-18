12. adamın hasreti bitti
Aslan, 120 gün aradan sonra TT Arena’da 30 bin taraftarının karşısına çıktı. Futbolcular ve Riekerink tribünlere üçlü çektirdi
'RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ'
Taraftarlar, daha sonra oyuncuları tek tek tribüne davet edip 'üçlü' çektirdi. Tribünlerini büyük ölçüde dolduran Galatasaraylılar, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e de sevgi gösterilerinde bulundular. Taraftarların, "Sana inanıyor ve güveniyoruz hocam" ve "Riekerink Bey diyeceksiniz" yazılı pankartlar açtıkları görüldü. Ayrıca, Odeabank Tribünü'nde 25. ölüm yıl dönümünde anılan efsane Metin Oktay'ın büyük bir resmi açıldı.
- 18 Eylül 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:27
- Tiago Pinto ilk 11’e girdi
Toplam 2
Yorum
mehmet Fenerliyim. Artık Osmanlıspor benim ikinci takımım. Her maçını seyrediyorum ve de destekliyorum. Fenerbahçeyi bırakmadım ama Osmanlısporu seviyorum ya... Oynadığı futbol oyuncuların uyumu ve kalitesi içten ve gönülden oynamaları tüm emeklerini sahaya vermeleri sempatimi ve beğenimi kazanmıştır.. Tebrikler.. Başarılarının devamını dilerim. İyi bir başkan, iyi bir yönetim, iyi bir Hoca, İyi oyuncular İyi Futbol.. Maaşallah !!! Ottoman is Coming.. Mamma li Turchi !!!
- Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Toplam 7
Yorum
Melih bence penaltıyı erene bırakmaları lazım dı.4.hafta da hat-trick yapacaktı.iyi olurdu
- Arena'da Riekerink'e sürpriz
Toplam 3
Yorum
Murat RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ .
12. adamın hasreti bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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