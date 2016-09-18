 12. adamın hasreti bitti – Fotomaç – 18 Eylül 2016
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    18 Eylül 2016, Pazar
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    12. adamın hasreti bitti

    12. adamın hasreti bitti

    Aslan, 120 gün aradan sonra TT Arena’da 30 bin taraftarının karşısına çıktı. Futbolcular ve Riekerink tribünlere üçlü çektirdi

    taraftarları '12. Adam'lık görevini yine başarıyla yerine getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 120 gün aradan sonra 'da izleme fırsatı bulduğu takımlarını coşkuyla karşıladı. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stada gelen 30 bin taraftar, 90 dakika boyunca hiç susmadan marşlarla Aslan'ı destekledi. Maç öncesi sahaya çıkan ilk isim kaleci Muslera olurken, taraftarlar Uruguaylı file bekçisini tribünlere çağırarak alkışladı. Diğer oyuncular da sahaya çıkmalarının ardından yapılan tezahüratlara karşılık vererek toplu halde tribünleri selamladılar.

    'RİEKERİNK BEY DİYECEKSİNİZ'
    Taraftarlar, daha sonra oyuncuları tek tek tribüne davet edip 'üçlü' çektirdi. Tribünlerini büyük ölçüde dolduran Galatasaraylılar, teknik direktör Jan Olde Riekerink'e de sevgi gösterilerinde bulundular. Taraftarların, "Sana inanıyor ve güveniyoruz hocam" ve "Riekerink Bey diyeceksiniz" yazılı pankartlar açtıkları görüldü. Ayrıca, Odeabank Tribünü'nde 25. ölüm yıl dönümünde anılan efsane Metin Oktay'ın büyük bir resmi açıldı.
    1. 18 Eylül 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:27
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