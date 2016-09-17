Wes lider, Nigel denge adamıdır
Hollanda futbolunun efsane ismi Ruud Gullit, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong hakkında açıklamalarda bulundu.
Surinam asıllı unutulmaz yıldız, Sneijder için, "Liderlik görevini eksiksiz yerine getiriyor. Hala ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanırken, De Jong için de, "Nigel, defans ve hücum hattı arasında denge görevi gören bir oyuncudur. Takım hücuma çıktığında savunmada oluşan boşlukları doldurur. Bu yüzden takımın çok önemli bir parçası olabilir" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Wes lider, Nigel denge adamıdır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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