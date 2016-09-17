 Wes lider, Nigel denge adamıdır – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Wes lider, Nigel denge adamıdır

    Wes lider, Nigel denge adamıdır

    Hollanda futbolunun efsane ismi Ruud Gullit, Wesley Sneijder ve Nigel de Jong hakkında açıklamalarda bulundu.

    Surinam asıllı unutulmaz yıldız, Sneijder için, "Liderlik görevini eksiksiz yerine getiriyor. Hala ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanırken, De Jong için de, "Nigel, defans ve hücum hattı arasında denge görevi gören bir oyuncudur. Takım hücuma çıktığında savunmada oluşan boşlukları doldurur. Bu yüzden takımın çok önemli bir parçası olabilir" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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