Vuslat günü
Süper Lig’in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, kazanıp hem taraftarını sevindirmeyi hem de maç fazlasıyla liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak. Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki Karabükspor maçını seyircisiz oynayan Cimbom, sonraki iki hafta deplasmanda mücadele etmişti. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezon 34. haftada oynayan Aslan, 19 Mayıs'ta Kayserispor'u 6-0 yenmişti.
İSTANBUL'DA ÇAY HEP KEYİFLİ
120 gün sonra buluşacağı taraftarını yine galibiyetle selamlamak isteyen Galatasaray, üç puan alırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-kırmızılılar, Rizespor'a karşı istatistiklerde üstün. İki takım ligde 32 kez karşılaşırken, Cimbom 22, Rizespor 5 galibiyet aldı. 5 maç berabere bitti. İstanbul'daki 16 maçın 12'sini Aslan kazanırken, Karadeniz ekibi 1 kez galip geldi. Buna karşılık Rize, Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez yenildi, 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
40 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Dört aylık aranın ardından Türk Telekom Arena'da takımlarını izleme fırsatı bulacak olan Galatasaraylı taraftarların karşılaşmaya ilgisi büyük. Çaykur Rizespor maçı için satışa sunulan biletlerden dün akşam itibarıyla 20 bini satıldı. Bugün satılacak biletler ve 18 bin kombine kart sahibi ile birlikte Arena'da bu akşam en az 40 bin seyirci olması bekleniyor.
RİEKERİNK'E SÜRPRİZ VAR
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında teknik direktör Jan Olde Riekerink'e de sürpriz hazırladı. Maçtan önce tribünlerde açılacak kartonlarla, Hollandalı çalıştırıcıya destek verilecek. ultrAslan'ın ilerleyen günlerde ise Riekerink'e iki kupalı ve üzerinde "RİEKERİNK BEY diyeceksiniz" yazacak özel bir kareografi hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Savaş ÇORLU
İSTANBUL'DA ÇAY HEP KEYİFLİ
120 gün sonra buluşacağı taraftarını yine galibiyetle selamlamak isteyen Galatasaray, üç puan alırsa maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Sarı-kırmızılılar, Rizespor'a karşı istatistiklerde üstün. İki takım ligde 32 kez karşılaşırken, Cimbom 22, Rizespor 5 galibiyet aldı. 5 maç berabere bitti. İstanbul'daki 16 maçın 12'sini Aslan kazanırken, Karadeniz ekibi 1 kez galip geldi. Buna karşılık Rize, Galatasaray ile oynadığı son 6 maçta sadece 1 kez yenildi, 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
40 BİN SEYİRCİ BEKLENİYOR
Dört aylık aranın ardından Türk Telekom Arena'da takımlarını izleme fırsatı bulacak olan Galatasaraylı taraftarların karşılaşmaya ilgisi büyük. Çaykur Rizespor maçı için satışa sunulan biletlerden dün akşam itibarıyla 20 bini satıldı. Bugün satılacak biletler ve 18 bin kombine kart sahibi ile birlikte Arena'da bu akşam en az 40 bin seyirci olması bekleniyor.
RİEKERİNK'E SÜRPRİZ VAR
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçında teknik direktör Jan Olde Riekerink'e de sürpriz hazırladı. Maçtan önce tribünlerde açılacak kartonlarla, Hollandalı çalıştırıcıya destek verilecek. ultrAslan'ın ilerleyen günlerde ise Riekerink'e iki kupalı ve üzerinde "RİEKERİNK BEY diyeceksiniz" yazacak özel bir kareografi hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Savaş ÇORLU
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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