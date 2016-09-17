Sneijder ‘dalya’ diyecek
Hollandalı yıldız, Rizespor karşısında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig’deki 100. maçına çıkacak.
Cimbom'un Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak. Geride kalan dönemde 99 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 30 gol atarken, 16 asist gerçekleştirdi. Sneijder, Galatasaray'daki ilk lig maçına 27 Ocak 2013'te Beşiktaş karşısında çıkarken, ilk lig golünü 25 Şubat 2013'te Orduspor filelerine gönderdi. Sarı-kırmızılı oyuncu, 99 lig maçında 22 kez sarı kart gördü. Bu sezon henüz golle buluşamayan Wesley Sneijder, buna karşılık Süper Lig'de oynadığı üç maçta çektiği toplam 13 şut ile Beşiktaşlı Cenk Tosun ile birlikte ligin en çok şut çeken iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor. Sneijder'in şutlarının 4 tanesi kaleyi bulmuştu.
RİZE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR
Wesley, Çaykur Rizespor maçlarını seviyor. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Karadeniz ekibine karşı forma giydiği son üç lig maçında 4 gole katkıda bulundu. İki gol atıp, iki de asist yapan Hollandalı yıldız, bugün de sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olacak.
RİZE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR
Wesley, Çaykur Rizespor maçlarını seviyor. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Karadeniz ekibine karşı forma giydiği son üç lig maçında 4 gole katkıda bulundu. İki gol atıp, iki de asist yapan Hollandalı yıldız, bugün de sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olacak.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Sneijder ‘dalya’ diyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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