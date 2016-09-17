 Sneijder ‘dalya’ diyecek – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Sneijder ‘dalya’ diyecek

    Sneijder ‘dalya’ diyecek

    Hollandalı yıldız, Rizespor karşısında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig’deki 100. maçına çıkacak.

    Cimbom'un Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Çaykur Rizespor karşısında forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak. Geride kalan dönemde 99 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu 30 gol atarken, 16 asist gerçekleştirdi. Sneijder, 'daki ilk lig maçına 27 Ocak 2013'te karşısında çıkarken, ilk lig golünü 25 Şubat 2013'te filelerine gönderdi. Sarı-kırmızılı oyuncu, 99 lig maçında 22 kez sarı kart gördü. Bu sezon henüz golle buluşamayan Wesley Sneijder, buna karşılık Süper Lig'de oynadığı üç maçta çektiği toplam 13 şut ile Beşiktaşlı Cenk Tosun ile birlikte ligin en çok şut çeken iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor. Sneijder'in şutlarının 4 tanesi kaleyi bulmuştu.

    RİZE'Yİ BOŞ GEÇMİYOR
    Wesley, Çaykur Rizespor maçlarını seviyor. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de Karadeniz ekibine karşı forma giydiği son üç lig maçında 4 gole katkıda bulundu. İki gol atıp, iki de asist yapan Hollandalı yıldız, bugün de sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu olacak.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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