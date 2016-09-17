 ‘Siz ortalayın ben yazarım’ – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    ‘Siz ortalayın ben yazarım’

    ‘Siz ortalayın ben yazarım’

    Eren Derdiyok, Arena’da seyircisiz oynanan Karabük maçında uzatmalarda attığı golle 3 puanı getirmişti.

    Eski hocası Rıza Çalımbay'ın, "Dünya çapında bir forvet. 5 topa vursun, 2'si gol bulur. 'da kral olacak" diyerek övdüğü Eren Derdiyok, bugün de Galatasaray'ın gol ümidi... deplasmanında istediği topları alamayan tecrübeli forvetin, kanatlarda oynayan takım arkadaşlarından ceza sahasına bol bol orta yapmalarını isteyerek, "Siz ortalayın, gerisini bana bırakın" dediği öğrenildi. Ligin ilk iki haftasında Kardemir Karabük ve Akhisar'a iki kafa golü atan Eren, Kayserispor'u boş geçmişti.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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