‘Siz ortalayın ben yazarım’
Eren Derdiyok, Arena’da seyircisiz oynanan Karabük maçında uzatmalarda attığı golle 3 puanı getirmişti.
Eski hocası Rıza Çalımbay'ın, "Dünya çapında bir forvet. 5 topa vursun, 2'si gol bulur. Galatasaray'da kral olacak" diyerek övdüğü Eren Derdiyok, bugün de Galatasaray'ın gol ümidi... Kayserispor deplasmanında istediği topları alamayan tecrübeli forvetin, kanatlarda oynayan takım arkadaşlarından ceza sahasına bol bol orta yapmalarını isteyerek, "Siz ortalayın, gerisini bana bırakın" dediği öğrenildi. Ligin ilk iki haftasında Kardemir Karabük ve Akhisar'a iki kafa golü atan Eren, Kayserispor'u boş geçmişti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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