Potada zafer ve hüzün
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kadın ve erkek basketbol takımları dün parkedeydi. Erkekler, ALBA Berlin'i 78-55 mağlup etmeyi başardı. Kadın basketbol takımı ise Yakın Doğu Üniversitesi'ne 82-65 mağlup olmaktan kurtulamadı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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