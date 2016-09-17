 Potada zafer ve hüzün – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Potada zafer ve hüzün

    Potada zafer ve hüzün
    'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kadın ve erkek basketbol takımları dün parkedeydi. Erkekler, ALBA Berlin'i 78-55 mağlup etmeyi başardı. Kadın basketbol takımı ise Yakın Doğu Üniversitesi'ne 82-65 mağlup olmaktan kurtulamadı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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