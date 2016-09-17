 Nenad Krstic: Ne bırakması! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Nenad Krstic: Ne bırakması!

    Nenad Krstic: Ne bırakması!

    Krstic, “G.Saray’da iken ‘belki bu ameliyat sonrası basketbolu bırakırım’ demiştim. Yürüyemediğim doğru değil” dedi.

    G.Saray Odeabank ile sözleşmesi feshedilen Nenad Krstic, basketbolu bırakmadığını söyledi. Novosti'ye konuşan 33 yaşındaki Sırp yıldız, gelecek hafta Almanya'da dizinden atroskopi olacağını belirterek, "Doktorum bana 4-6 hafta arasında hazır olacağımı söyledi. G.Saray'la olan kontratım nedeniyle sözleşmem otomatik olarak fesh edildi. Ancak basketbolu bıraktığım haberleri nereden çıktı bilmiyorum. Rehabilitasyonun gidişine bakacağım. Eğer devam edemediğimi görürsem o zaman bırakırım" dedi.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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