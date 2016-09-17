Nenad Krstic: Ne bırakması!
Krstic, “G.Saray’da iken ‘belki bu ameliyat sonrası basketbolu bırakırım’ demiştim. Yürüyemediğim doğru değil” dedi.
G.Saray Odeabank ile sözleşmesi feshedilen Nenad Krstic, basketbolu bırakmadığını söyledi. Novosti'ye konuşan 33 yaşındaki Sırp yıldız, gelecek hafta Almanya'da dizinden atroskopi olacağını belirterek, "Doktorum bana 4-6 hafta arasında hazır olacağımı söyledi. G.Saray'la olan kontratım nedeniyle sözleşmem otomatik olarak fesh edildi. Ancak basketbolu bıraktığım haberleri nereden çıktı bilmiyorum. Rehabilitasyonun gidişine bakacağım. Eğer devam edemediğimi görürsem o zaman bırakırım" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Nenad Krstic: Ne bırakması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.