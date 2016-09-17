 Nazifoğlu o soruya tepki gösterdi – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Nazifoğlu o soruya tepki gösterdi

    Nazifoğlu o soruya tepki gösterdi

    Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçta iyi bir oynayarak galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Nazifoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahalarında "üç, üç" tezahüratlarını özlediklerini belirterek, " maçına kenetlendik. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Eren Derdiyok'u böyle goller atsın diye aldık. Eren konusunda yazı yazanlara performansını sormak lazım. Bizim için bu performans şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

    Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci transferlerinin ardından eleştiriler aldıklarını, bu oyuncuların gösterdikleri performansla eleştirilere cevap verdiğini kaydeden Nazifoğlu, bu transferlerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimin tebrik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

    Teknik direktör Jan Olde Riekerink'e daha önce yöneltilen "Takımı Sneijder mi kuruyor?" sorusuna tepki gösteren ve "Başkasına sorabilir miydiniz?" ifadesini kullanan Nazifoğlu, "Sayenizde taraftarlar, Riekerink'e sevgisini gösteriyor. Şimdi de kadroyu benim yaptığım ortaya çıkmış. Arkadaşlar burası Kulübü. Bunca yıllık tarihinde hiç böyle bir şey olmamış. Bizi başka takımlarla karıştırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

    Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'la yapacakları derbi mücadelesine de değinen Nazifoğlu, şunları kaydetti:

    "Derbi maçları üç sonuca da açıktır. Beşiktaş, çok iyi oynuyor. Güzel bir atmosferde oynuyorlar ve statlarını dolduruyorlar. Galatasaray olarak tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. İki takım için de zor maç olacak ve az hata yapan kazanacak."

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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