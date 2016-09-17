 Kaptan dümende – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kaptan dümende

    Kaptan dümende

    Riekerink’in ‘Taktik bir değişiklikti, ondan memnunum’ dediği yıldız futbolcu, orta sahada Tolga Ciğerci ile birlikte atakları organize edecek. De Jong yedek soyunacak.

    Florya'da Selçuk İnan sıkıntısı büyümeden tatlıya bağlandı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tecrübeli ismi Kayseri'de 'taktik gereği' devrede oyundan aldığını açıklaması krizi büyümüden bitirdi. Yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında yine ilk 11'de sahaya çıkacak ve kaptanlık bandını koluna takacak. Kayseri'de Selçuk'un yerine oyuna giren ancak vasat bir görüntü çizen ve maçı tamamlayamayan yeni transfer Nigel de Jong ise yine yedek soyunacak. Kaptana orta sahada 'çift ciğer' Tolga Ciğerci eşlik edecek.

    PAS UZMANI CİĞERCİ
    Gurbetçi oyuncu, Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu. Hertha Berlin'den 'a transfer olan Ciğerci, toplamda 261 isabetli pas yaparken %90 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Tolga, bugün de Selçuk ile orta sahada atakları yönlendirecek.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaptan dümende haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.