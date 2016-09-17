Kaptan dümende
Riekerink’in ‘Taktik bir değişiklikti, ondan memnunum’ dediği yıldız futbolcu, orta sahada Tolga Ciğerci ile birlikte atakları organize edecek. De Jong yedek soyunacak.
Florya'da Selçuk İnan sıkıntısı büyümeden tatlıya bağlandı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tecrübeli ismi Kayseri'de 'taktik gereği' devrede oyundan aldığını açıklaması krizi büyümüden bitirdi. Yıldız oyuncu, Çaykur Rizespor karşısında yine ilk 11'de sahaya çıkacak ve kaptanlık bandını koluna takacak. Kayseri'de Selçuk'un yerine oyuna giren ancak vasat bir görüntü çizen ve maçı tamamlayamayan yeni transfer Nigel de Jong ise yine yedek soyunacak. Kaptana orta sahada 'çift ciğer' Tolga Ciğerci eşlik edecek.
PAS UZMANI CİĞERCİ
Gurbetçi oyuncu, Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu. Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan Ciğerci, toplamda 261 isabetli pas yaparken %90 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Tolga, bugün de Selçuk ile orta sahada atakları yönlendirecek.
PAS UZMANI CİĞERCİ
Gurbetçi oyuncu, Süper Lig'in ilk üç haftası sonunda en çok isabetli pas yapan oyuncu. Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan Ciğerci, toplamda 261 isabetli pas yaparken %90 gibi yüksek bir başarı oranı yakaladı. Tolga, bugün de Selçuk ile orta sahada atakları yönlendirecek.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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