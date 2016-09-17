 İyileşen Cavanda göreve hazır – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    İyileşen Cavanda göreve hazır

    İyileşen Cavanda göreve hazır
    Sakatlığı geçen Luis Cavanda'nın da 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Bir süredir idmanlara katılan Angolalı oyuncu, Riekerink'in görev vermesi halinde oynayacak durumda. Ancak Hollandalı hocanın, Angolalı futbolcuyu maç eksiği nedeniyle yedek soyundurması ve sağ bekte maça bugün de Sabri ile başlaması bekleniyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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