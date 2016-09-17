İyileşen Cavanda göreve hazır
Sakatlığı geçen Luis Cavanda'nın da 18 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Bir süredir idmanlara katılan Angolalı oyuncu, Riekerink'in görev vermesi halinde oynayacak durumda. Ancak Hollandalı hocanın, Angolalı futbolcuyu maç eksiği nedeniyle yedek soyundurması ve sağ bekte maça bugün de Sabri ile başlaması bekleniyor.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
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