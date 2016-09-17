G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest
Galatasaray, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli Udey'i, Türk Telekom Arena'da ağırladı.
Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i, Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı.
Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.
"HEYECANDAN UYUYAMADIM"
Karşılaşma öncesi GSTV mikrofonlarına konuşan Udey, "Ben Sneijder'i çok seviyorum. Bugün maça geleceğim için heyecandan uyuyamadım. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:34
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
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