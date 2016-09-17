 G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest

    G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest

    , Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli Udey'i, 'da ağırladı.

    Kulübü, Adana'da çalıştığı bir sanayi sitesinde üzerinde Sneijder'in formasıyla verdiği pozla gündem olan Suriyeli 10 yaşındaki Udey'i, 'da ağırladı.

    Medyaya yansıyan fotoğraflarıyla dikkati çeken Udey'i, Çaykur Rizespor maçına davet eden ve İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Udey'in Galatasaray formasıyla soyunma odasındaki fotoğraflarını da paylaştı.



    Maçın başlangıç seremonisinde Sneijder'in elini tutarak sahaya çıkan Udey, müsabakayı da tribünden izledi.

    "HEYECANDAN UYUYAMADIM"
    Karşılaşma öncesi GSTV mikrofonlarına konuşan Udey, "Ben Sneijder'i çok seviyorum. Bugün maça geleceğim için heyecandan uyuyamadım. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.