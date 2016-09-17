 G.Saray’da 5 eksik – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    G.Saray’da 5 eksik

    G.Saray’da 5 eksik
    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan yeni transferler Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson ile Koray Günter, Lukas Podolski ve Berk İsmail Ünsal, 18 kişilik kadroya alınmadı. Çaykur Rizespor' da ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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