Eren var dert yok!

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısında çıkan Aslan, Hikmet Karaman'ın ekibi karşısında üç puanı Eren Derdiyok'un 2 golüyle kazandı.

EREN DERDİYOK'UN GOLÜ ARENA'YI SALLADI

Galatasaray Arena'daki maça adeta golle başladı. 6. dakikada Sneijder'in ortasında kaleye uzak mesafeden Eren'in yaptığı röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. Bu gol anında sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken Avrupa kaynaklı spor siteleri de Eren'in golünü takipçileriyle paylaştı. Eren Derdiyok maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Sneijder'in ortasına iyi yükselen Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2'inci golünü attı.



G.SARAY'IN PENALTI TEPKİSİ

Arena'daki maçta 3 pozisyonda penaltı itirazı yapan sarı kırmızılılar beklediği penaltıyı 90+3'te kazandı ancak Selçuk İnan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda Bruma ve Sneijder'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonlarda oyunu devam ettiren Tolga Özkalfa, 65. dakikada İsmail'le girdiği mücadelede yerde kalan Yasin Öztekin'in pozisyonunda da devam dedi.