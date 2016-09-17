Eren var dert yok!
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Arena'da Eren Dediyok'un 2 golüyle kazandı. 6'da jeneriklik röveşatasıyla Cimbom'u öne geçiren Eren, 89'da kafa golüyle takımını rahatlattı. 90+2'de Selçuk penaltıdan İnan faydalanamadı. Cimbom bu galibiyetle yenilmezlik serisini 4 maça çıkrdı.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısında çıkan Aslan, Hikmet Karaman'ın ekibi karşısında üç puanı Eren Derdiyok'un 2 golüyle kazandı.
EREN DERDİYOK'UN GOLÜ ARENA'YI SALLADI
Galatasaray Arena'daki maça adeta golle başladı. 6. dakikada Sneijder'in ortasında kaleye uzak mesafeden Eren'in yaptığı röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. Bu gol anında sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken Avrupa kaynaklı spor siteleri de Eren'in golünü takipçileriyle paylaştı. Eren Derdiyok maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Sneijder'in ortasına iyi yükselen Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2'inci golünü attı.
G.SARAY'IN PENALTI TEPKİSİ
Arena'daki maçta 3 pozisyonda penaltı itirazı yapan sarı kırmızılılar beklediği penaltıyı 90+3'te kazandı ancak Selçuk İnan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda Bruma ve Sneijder'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonlarda oyunu devam ettiren Tolga Özkalfa, 65. dakikada İsmail'le girdiği mücadelede yerde kalan Yasin Öztekin'in pozisyonunda da devam dedi.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:32
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 3
Yorum
cumhur helal olsun hamza hoca seni bizden gonderenlere ders olsun insalla sampiyon olursun... gecen sene batakliktan aldigin takimi yukariya cikardinda cikardin hata iyi hatirliyorum kendini bilmez biride yorum yapmisti ertugrulun kurdugu takim diye ertugrul biraktigi zaman kumeye dusmeye oynuyordu.burada yanlis anlasilmasin ertugrul hoca kotu degil sadece balans uymamisti...
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 11
Yorum
gs sabredin yeğenler ızdırabınıza son verecez sudan sıpaya çevirecez 2 yıldızlı küçük takımınızı
- Yanal maç sonu konuştu
Toplam 1
Yorum
Ha Başkan bu takım düşecek. Ben Ersun hocadan daha doğru takım çıkarırdım sahaya.
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