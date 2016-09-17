 Eren var dert yok! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Eren var dert yok!

    Eren var dert yok!

    , derbisi öncesi 'da Eren Dediyok'un 2 golüyle kazandı. 6'da jeneriklik röveşatasıyla Cimbom'u öne geçiren Eren, 89'da kafa golüyle takımını rahatlattı. 90+2'de Selçuk penaltıdan İnan faydalanamadı. Cimbom bu galibiyetle yenilmezlik serisini 4 maça çıkrdı.

    Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında , Çaykur Rizespor'u konuk etti. 'da 120 gün sonra taraftarının karşısında çıkan Aslan, Hikmet Karaman'ın ekibi karşısında üç puanı Eren Derdiyok'un 2 golüyle kazandı.

    EREN DERDİYOK'UN GOLÜ ARENA'YI SALLADI
    Galatasaray Arena'daki maça adeta golle başladı. 6. dakikada Sneijder'in ortasında kaleye uzak mesafeden Eren'in yaptığı röveşata vuruşunda top ağlarla buluştu. Bu gol anında sosyal medyada en çok konuşulan konu olurken Avrupa kaynaklı spor siteleri de Eren'in golünü takipçileriyle paylaştı. Eren Derdiyok maçın 89. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Sneijder'in ortasına iyi yükselen Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının 2'inci golünü attı.

    G.SARAY'IN PENALTI TEPKİSİ
    Arena'daki maçta 3 pozisyonda penaltı itirazı yapan sarı kırmızılılar beklediği penaltıyı 90+3'te kazandı ancak Selçuk İnan penaltıyı gole çeviremedi. İlk yarıda Bruma ve Sneijder'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonlarda oyunu devam ettiren Tolga Özkalfa, 65. dakikada İsmail'le girdiği mücadelede yerde kalan Yasin Öztekin'in pozisyonunda da devam dedi.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eren var dert yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.