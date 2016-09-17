 Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi! – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!

    Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!

    'ın golcüsü Eren Derdiyok, uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir gole imza attı.

    Bu sezon ilk defa 'da taraftarın önüne çıkan , Eren Derdiyok'un sezonun golü olmaya aday röveşatasıyla 6'ıncı dakikada Çaykur Rizespor önünde öne geçti. Sneijder'in ortasında Eren Derdiyok mükemmel bir golle skoru 1-0'a getirdi.

    İlk hafta karşısında takımına 3 puanı getiren Eren Derdiyok, Süper Lig'deki toplam beşinci isabetli şutunda üçüncü golünü atmayı başardı.

    Sakatlığı nedeniyle Rize maçını tribünden takip eden Nigel de Jong'un Eren'in golüne verdiği tepki ise dikkat çekti.

    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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