Eren Derdiyok'tan sezonun golü geldi!
Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir gole imza attı.
Bu sezon ilk defa Türk Telekom Arena'da taraftarın önüne çıkan Galatasaray, Eren Derdiyok'un sezonun golü olmaya aday röveşatasıyla 6'ıncı dakikada Çaykur Rizespor önünde öne geçti. Sneijder'in ortasında Eren Derdiyok mükemmel bir golle skoru 1-0'a getirdi.
İlk hafta Karabükspor karşısında takımına 3 puanı getiren Eren Derdiyok, Süper Lig'deki toplam beşinci isabetli şutunda üçüncü golünü atmayı başardı.
Sakatlığı nedeniyle Rize maçını tribünden takip eden Nigel de Jong'un Eren'in golüne verdiği tepki ise dikkat çekti.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:51
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
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