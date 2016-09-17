Emrah'ın gözü hala Aslan'da
Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrah Başsan, bu sezon sarı-kırmızılıların şampiyon olmasını temenni etti. Başsan ayrıca Rize’ye katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istediğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçtan sonra Çaykur Rizesporlu futbolcu Emrah Başsan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ı tebrik eden Başsan, "Soyunma odasında takım arkadaşlarıma Galatasaray'ın ilk 10 dakika baskı yapacağını söylemiştim. Erken gol yedik ve demoralize olduk. Önemli olan gol yedikten sonra hızlı bir şekilde dönmekti ama bunu yapamadık. Kırılgan bir takım olduğumuzu gördük" diye konuştu.
"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"
Kaybettikleri Galatasaray maçından alacakları dersler olduğunu söyleyen Emrah Başsan, "Önümüzde Kayserispor maçı var. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben de zaten kiralık olarak Çaykur Rizespor'dayım. Galatasaray'a şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah içeride, dışarıda galip gelerek şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.
"Rize'ye katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum"
Galatasaray'a kırgınlığı olmadığını vurgulayan genç futbolcu, "Bu benim için daha büyük tecrübe olacak çünkü oynayarak daha kuvvetli geleceğim. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kalıcı olmak istediğimi söylemiştim. Çaykur Rizespor'a katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum. Türk futbolcular olarak duygusal olsak da, bir şeylere takılı kalmamak gerekiyor. Çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Seneye kuvvetli olarak gelip, aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ı tebrik eden Başsan, "Soyunma odasında takım arkadaşlarıma Galatasaray'ın ilk 10 dakika baskı yapacağını söylemiştim. Erken gol yedik ve demoralize olduk. Önemli olan gol yedikten sonra hızlı bir şekilde dönmekti ama bunu yapamadık. Kırılgan bir takım olduğumuzu gördük" diye konuştu.
"İnşallah Galatasaray şampiyon olur"
Kaybettikleri Galatasaray maçından alacakları dersler olduğunu söyleyen Emrah Başsan, "Önümüzde Kayserispor maçı var. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben de zaten kiralık olarak Çaykur Rizespor'dayım. Galatasaray'a şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah içeride, dışarıda galip gelerek şampiyon olurlar" şeklinde konuştu.
"Rize'ye katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum"
Galatasaray'a kırgınlığı olmadığını vurgulayan genç futbolcu, "Bu benim için daha büyük tecrübe olacak çünkü oynayarak daha kuvvetli geleceğim. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kalıcı olmak istediğimi söylemiştim. Çaykur Rizespor'a katkı sağlayarak Galatasaray'a dönmek istiyorum. Türk futbolcular olarak duygusal olsak da, bir şeylere takılı kalmamak gerekiyor. Çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliriz. Seneye kuvvetli olarak gelip, aynı şekilde devam edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal maç sonu konuştu
Toplam 3
Yorum
Sezgin Yeni kurulmus bir takim oncelikle mutevazi oynamaya calismali, Ilerleyen zamanda taslar yerine oturunca oyunu forse etmeye baslar zaten. Yoksa bu gidisle tumden demoralize olacak oyuncular. Sonrasi malun havlu atis.
- Enes Ünal şova devam ediyor
Toplam 2
Yorum
BillyTheMischa Tam bir wonderkid! Bitiricilik,pozisyon alma becerisi,top kontrol,,top tekniği çok iyi umarım geleceği parlak olur ve bir an önce A milli takıma alınır.
- G.Saray'dan Suriyeli Udey'e jest
Toplam 2
Yorum
gsli çocuğa bir krampon da hediye etseydiniz.
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