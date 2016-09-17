Derbi öncesi 3 puan emri
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Uzun bir aranın ardından stadımızda taraftarlarımızın karşısın çıkıyoruz. Bu maç iki açıdan çok önemli. Hem seyircimizle buluşacağız, hem de derbi öncesi son provayı yapacağız. Sizden galibiyet, hatta bol gollü bir galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcuların da, Hollandalı hocaya galibiyet sözü verdikleri bildirildi.
RİZE DIŞARDA KAYIP
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 12 lig maçında galip gelemedi. En son geçen sezon Osmanlı deplasmanında 1-0 kazanan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, daha sonra dış sahada yaptığı 12 maçın 10'unu kaybetti, 2 beraberlik aldı.
RİZE DIŞARDA KAYIP
Çaykur Rizespor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 12 lig maçında galip gelemedi. En son geçen sezon Osmanlı deplasmanında 1-0 kazanan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, daha sonra dış sahada yaptığı 12 maçın 10'unu kaybetti, 2 beraberlik aldı.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bursaspor doludizgin!
Toplam 1
Yorum
austin milyon dolarlık tkmlar yeterli oyuncumuz yok ondan kötü oynuyoruz diye ağlarken başkşehire,osamanlıya,vs gıpta ediyo insan..
- G.Saray'ın teknik direktörü benim
Toplam 7
Yorum
austin hoca değişikliklerinin başımıza ne işler açtığının dersini almışlardır umarım hem yönetim hem direktöre durmadan saydıran taraftar..ne olursa olsun riekringle başlandı onunla bitirilecek o kadar..
- "Biz geliyoruz"
Toplam 55
Yorum
austin umut ekmeğidir bi yerde doğru ama bu yıl işleri çok zor ön taraf tam bi felaket..
Derbi öncesi 3 puan emri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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