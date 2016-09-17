 Derbi öncesi 3 puan emri – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    Derbi öncesi 3 puan emri

    Derbi öncesi 3 puan emri
    , Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Uzun bir aranın ardından stadımızda taraftarlarımızın karşısın çıkıyoruz. Bu maç iki açıdan çok önemli. Hem seyircimizle buluşacağız, hem de derbi öncesi son provayı yapacağız. Sizden galibiyet, hatta bol gollü bir galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi. Futbolcuların da, Hollandalı hocaya galibiyet sözü verdikleri bildirildi.

    RİZE DIŞARDA KAYIP
    Çaykur Rizespor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son maçında galip gelemedi. En son geçen sezon Osmanlı deplasmanında 1-0 kazanan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, daha sonra dış sahada yaptığı 12 maçın 10'unu kaybetti, 2 beraberlik aldı.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:43
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