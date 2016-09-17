CANLI | Galatasaray - Çaykur Rizespor
Süper Lig’in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, kazanıp hem taraftarını sevindirmeyi hem de maç fazlasıyla liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıktı. Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki Karabükspor maçını seyircisiz oynayan Cimbom, sonraki iki hafta deplasmanda mücadele etmişti. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezon 34. haftada oynayan Aslan, 19 Mayıs'ta Kayserispor'u 6-0 yenmişti.
SAAT: 20.30
STAT: Türk Telekom
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
Ç.RİZESPOR: Diallo, Oboabona, Petrucci, Ümit, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen
SAAT: 20.30
STAT: Türk Telekom
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
Ç.RİZESPOR: Diallo, Oboabona, Petrucci, Ümit, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener’de deprem!
Toplam 104
Yorum
tarık bende katılıyorum sana çok bencil oynuyor pas vermiyor ayrıca o kadar şişiriyorlar anlamıyorum FB oynayacak bir futbolcu değil
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Hiç mi bilet kalmadı
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 9
Yorum
metin can arıcıoğlu çok haklısınız dostlar
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