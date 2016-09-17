 CANLI | Galatasaray - Çaykur Rizespor – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    CANLI | - Çaykur Rizespor

    CANLI | Galatasaray - Çaykur Rizespor

    Süper Lig’in ilk 3 haftasında 7 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, kazanıp hem taraftarını sevindirmeyi hem de maç fazlasıyla liderliği ele geçirmeyi hedefliyor.

    Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 'da 120 gün sonra taraftarının karşısına çıktı. Süper Kupa maçında aldığı ceza nedeniyle ligin ilk haftasında sahasındaki maçını seyircisiz oynayan Cimbom, sonraki iki hafta deplasmanda mücadele etmişti. Arena'da seyircisi önünde son maçını geçen sezon 34. haftada oynayan Aslan, 19 Mayıs'ta 'u 6-0 yenmişti.

    SAAT: 20.30
    STAT: Türk Telekom
    GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Chedjou, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok
    Ç.RİZESPOR: Diallo, Oboabona, Petrucci, Ümit, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen


    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:21
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