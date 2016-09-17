Arena'da Riekerink'e sürpriz

Galatasaray, Türk Telekom Arena'da bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.



Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde aldığı ceza sebebiyle Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına seyircisinden yoksun çıkmıştı. Sonraki iki hafta da deplasmanda olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı ile 120 gün sonra evinde buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maça yoğun ilgi gösterdi.

RİEKERİNK'TEN YUMRUK ŞOV



Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hollandalı teknik direktöre 'Riekerink bey diyeceksiniz!' yazılı bir pankart hazırladı. Hollandalı çalıştırıcı bu ilgiye yumruk şovla karşılık verdi.







SELÇUK İNAN İLK 11'DE, DE JONG TRİBÜNDE



Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde maç kadrosu merakla bekleniyordu. Sakatlığı nedeni ile risk edilmeyen De Jong, teknik direktör Riekerink tarafından maç kadrosuna alınmadı. Hollandalı çalıştırıcı kaptan Selçuk İnan'a ise ilk on birde görev vererek, Kayseri deplasmanındaki başlangıç on biri değiştirmeden Çaykur Rizespor karşısında da sahaya sürdü.



SNEİJDER DALYA DEDİ



Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Spor Toto Süper Lig'deki 100'üncü maçına çıktı.



Sarı-kırmızılı takıma 2012-13 sezonunun devre arasında dahil olan Sneijder, teknik direktör Riekerink'in kendisine Çaykur Rizespor maçında görev vermesi ile dalya dedi.

GALATASARAY'DA 3, RİZE'DE 1 EKSİK



Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Lukas Podolski, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson mücadelede forma giyemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink savunmanın sağında Sabri'ye formayı verirken Cavanda ise yedek soyundu.



Öte yandan Çaykur Rizespor'da Kweuke sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

METİN OKTAY ANILDI



Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ı andı.



Çaykur Rizespor maçına gelen Galatasaray taraftarları "Taçsız Kral" olarak anılan Metin Oktay'ı unutmadı ve pankartlarla efsane oyuncunun ölüm yıl dönemini andılar.