Arena'da Riekerink'e sürpriz
Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray, Çaykur Rizispor'u konuk ediyor. Türk Telekom Arena'da saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Tolga Özkalfa düdük çaldı. Sarı-kırmızılı ekip bu mücadele ile 120 gün sonra İstanbul'da taraftarı ile buluştu.
Galatasaray, Türk Telekom Arena'da bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde aldığı ceza sebebiyle Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına seyircisinden yoksun çıkmıştı. Sonraki iki hafta da deplasmanda olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı ile 120 gün sonra evinde buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maça yoğun ilgi gösterdi.
RİEKERİNK'TEN YUMRUK ŞOV
Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Hollandalı teknik direktöre 'Riekerink bey diyeceksiniz!' yazılı bir pankart hazırladı. Hollandalı çalıştırıcı bu ilgiye yumruk şovla karşılık verdi.
SELÇUK İNAN İLK 11'DE, DE JONG TRİBÜNDE
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde maç kadrosu merakla bekleniyordu. Sakatlığı nedeni ile risk edilmeyen De Jong, teknik direktör Riekerink tarafından maç kadrosuna alınmadı. Hollandalı çalıştırıcı kaptan Selçuk İnan'a ise ilk on birde görev vererek, Kayseri deplasmanındaki başlangıç on biri değiştirmeden Çaykur Rizespor karşısında da sahaya sürdü.
SNEİJDER DALYA DEDİ
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Spor Toto Süper Lig'deki 100'üncü maçına çıktı.
Sarı-kırmızılı takıma 2012-13 sezonunun devre arasında dahil olan Sneijder, teknik direktör Riekerink'in kendisine Çaykur Rizespor maçında görev vermesi ile dalya dedi.
GALATASARAY'DA 3, RİZE'DE 1 EKSİK
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Lukas Podolski, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson mücadelede forma giyemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink savunmanın sağında Sabri'ye formayı verirken Cavanda ise yedek soyundu.
Öte yandan Çaykur Rizespor'da Kweuke sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.
METİN OKTAY ANILDI
Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ı andı.
Çaykur Rizespor maçına gelen Galatasaray taraftarları "Taçsız Kral" olarak anılan Metin Oktay'ı unutmadı ve pankartlarla efsane oyuncunun ölüm yıl dönemini andılar.
- 17 Eylül 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:34
- Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Toplam 12
Yorum
matehuk ya kardeşim bu 5 e 2 top kapma ve pas çalışmasını pereıra da her antremanda yaptırıyodu. yönetimin bulduğu hocaya bak ya sanki pereıranın daha yaşlısını aramışlar da bulmuşlar, yönetimin çılgınca hareketleri taraftarı bıktırdı.. bırakma zamanı geldi geçiyor sayın aziz ve yönetimi. taraftar bu kulubün tek sahibi, unutmayın
- Derbi biletleri 5 dakikada bitti
Toplam 10
Yorum
kartal ali eren restorana gitmeye paran var yıllarca beşiktaş sayesinde para kazandın şimdimi hesap yapıyorsun biz sen yokken ne yaparız acıyorum size valla
- Fener’de deprem!
Toplam 112
Yorum
somalı bu haftada yenilirse salıyı istanbulda görmez herhalde, yönetim pareirayı arayıp biz ettik sen etme gel der artık
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