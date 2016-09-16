Şampiyonluk bizim işimiz
“Şampiyonluklara alışmış bir kulübüz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Performansımı yükseltip, oynamak istiyorum”
Galatasaray'da son dönemde formasından uzak kalan Semih Kaya, basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle geçen sezon istediği performansı veremediğini belirterek, "Her futbolcunun kariyerinde inişli çıkışlı durumlar olur. Ben bunu geçen yıl geride bıraktığımı düşünüyorum. Şu an sakatlığım tamamen geçti. 2.5 haftadır takımla çalışıyorum. Performansımı en yakın zamanda iyi dönemlerdeki seviyeme ulaştırmak istiyorum" dedi. Kayserispor maçında istemedikleri bir sonuç aldıklarını kaydeden Kaya, "Sezona iyi başladık, iyi bir uyum yakaladık. Oynayan, oynamayan tüm oyuncular elinden geleni vermeye çalışıyor. Sonuçta ligde böyle şeyler olacak; kazanacağız, kaybedeceğiz, berabere kalacağız. İlerleyen haftalarda tempo ve sistemimizi sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum. Biz şampiyonluklara alışmış bir kulübüz. Umarım her şey istediğimiz gibi gider, sezonu şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.
BABA-OĞUL GiBiYİZ
Riekerink ile baba-oğul gibi olduklarını vurgulayan Semih, şöyle devam etti: "Beni çok seviyor ve değer veriyor. Belki 1-2 hafta daha süre alamam ama bu konsantrasyonumu düşürmeyecek. Kendimi tamamen idmana verdiğim sürece oynayacağımı düşünüyorum. Zaferin geleceğini biliyorum."
RİZE MAÇINA BEKLİYORUZ
Semih, sarı- kırmızılı taraftarları Çaykur Rizespor maçına davet ederek, "Bu hafta iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Cumartesi günü onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.
ALLAH, MUSLERA'YI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Fernando Muslera bize güven veriyor. Arkanızda bir kale olduğunu biliyorsunuz. Muslera, dünya çapında bir kaleci. Galatasaray'a inanılmaz başarılar ve kupalar kazandırmış bir kaleci. Allah, Muslera'yı başımızdan eksik etmesin."
VODAFONE ARENA'DA SIKINTI YAŞAMAM
Beşiktaş'ın yeni stadı Vadofone Arena'da o atmosferi yaşamamış arkadaşlarımız ilk 10 dakika sıkıntı çekebilir ama ben bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. TT Arena'nın atmosferini de göz ardı etmemek gerekir. Orada dünya devlerini dize getirmişiz. En önemlisi Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız. "
BÜLENT HOCAYI GEÇMEK İSTERİM
G.Saray kariyerimde 12 kupa kazandım. Bülent Korkmaz, bu takımın efsanelerinden biri. Kazandığı 29 kupa az bir sayı değil. Yaklaşık 10 yıl daha futbol oynayacağımı düşünüyorum. Bülent hocayı geçmeyi tabii ki isterim ama arkasında kalmak da beni üzmez."
Savaş ÇORLU
BABA-OĞUL GiBiYİZ
Riekerink ile baba-oğul gibi olduklarını vurgulayan Semih, şöyle devam etti: "Beni çok seviyor ve değer veriyor. Belki 1-2 hafta daha süre alamam ama bu konsantrasyonumu düşürmeyecek. Kendimi tamamen idmana verdiğim sürece oynayacağımı düşünüyorum. Zaferin geleceğini biliyorum."
RİZE MAÇINA BEKLİYORUZ
Semih, sarı- kırmızılı taraftarları Çaykur Rizespor maçına davet ederek, "Bu hafta iyi bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Cumartesi günü onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.
ALLAH, MUSLERA'YI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Fernando Muslera bize güven veriyor. Arkanızda bir kale olduğunu biliyorsunuz. Muslera, dünya çapında bir kaleci. Galatasaray'a inanılmaz başarılar ve kupalar kazandırmış bir kaleci. Allah, Muslera'yı başımızdan eksik etmesin."
VODAFONE ARENA'DA SIKINTI YAŞAMAM
Beşiktaş'ın yeni stadı Vadofone Arena'da o atmosferi yaşamamış arkadaşlarımız ilk 10 dakika sıkıntı çekebilir ama ben bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. TT Arena'nın atmosferini de göz ardı etmemek gerekir. Orada dünya devlerini dize getirmişiz. En önemlisi Kadıköy'de kupa kaldırmış bir takımız. "
BÜLENT HOCAYI GEÇMEK İSTERİM
G.Saray kariyerimde 12 kupa kazandım. Bülent Korkmaz, bu takımın efsanelerinden biri. Kazandığı 29 kupa az bir sayı değil. Yaklaşık 10 yıl daha futbol oynayacağımı düşünüyorum. Bülent hocayı geçmeyi tabii ki isterim ama arkasında kalmak da beni üzmez."
Savaş ÇORLU
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:25
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