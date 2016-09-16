Rize mesaisine devam edildi
Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Sigthorsson, Podolski ve Koray antrenmanda yer almadı.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat haklı beyler!
Toplam 17
Yorum
forever1903 bende sorarim fatih hocaya, hasan-ali, ismail, volkan sen, sener neden milli takima cagiriliyor diye fener bu kadar kötü top oynarken?
- "Biz geliyoruz"
Toplam 39
Yorum
Allah Belanı Versin Hasan Ali Ya allah rızası için hoca şu hasan aliyi oynatma.Bal ligi topçusu bu hasan ya.Ne orta açar ne defans yapar.Bu adam nasıl futbolcu oldu
- VİKİNG
Toplam 31
Yorum
fenerbahçe kaleyi bi şut buldu oda gol kaleci değişmedikçe bu sıkıntıları çok yaşıycaz her maç kesin 1 gol yeriz
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