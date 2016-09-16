 Rize mesaisine devam edildi – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Rize mesaisine devam edildi

    Rize mesaisine devam edildi
    Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Tedavilerine devam edilen Serdar Aziz, Sigthorsson, Podolski ve Koray antrenmanda yer almadı.
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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