Podolski müjdesi
Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanan Lukas Podolski'nin gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacağı açıklandı.
Alman yıldızın, 3-4 haftalık tedavi sürecinin olumlu geçtiği bildirildi. Panzer'e birkaç yıl önce ayak bileğinde yaşadığı problemden dolayı zaman zaman zorlanması nedeniyle sakatlığının tekrarlamaması için tedbir amaçlı dayanıklılığı artırıcı çalışmalar yaptırıldığı ifade edildi. Lukas saha çalışmalarına başladıktan sonra takımla idmanlara katılacak.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
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