Podolski müjdesi

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa finalinde sakatlanan Lukas Podolski'nin gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacağı açıklandı.

Alman yıldızın, 3-4 haftalık tedavi sürecinin olumlu geçtiği bildirildi. Panzer'e birkaç yıl önce ayak bileğinde yaşadığı problemden dolayı zaman zaman zorlanması nedeniyle sakatlığının tekrarlamaması için tedbir amaçlı dayanıklılığı artırıcı çalışmalar yaptırıldığı ifade edildi. Lukas saha çalışmalarına başladıktan sonra takımla idmanlara katılacak.