 G.Saray'ın teknik direktörü benim – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    G.Saray'ın teknik direktörü benim

    G.Saray'ın teknik direktörü benim

    “Umarım bu ciddi bir soru değildir. Kesinlikle ’ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım ve tüm kararlar benim tarafımdan veriliyor”

    Çaykur Rize maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Wesley Sneijder ve Selçuk İnan çevresindeki tartışmalara nokta koydu. Sneijder'in takımı yönettiği şeklindeki haberlerin sorulması üzerine Riekerink, "Umarım bu ciddi bir soru değildir. Kesinlikle Galatasaray'ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım. Kararları ben alıyorum. Sneijder söylendi, daha sonra belki de De Jong söyleyecek. Bütün kararlar benim tarafımdan veriliyor" ifadelerini kullandı.

    TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK
    Selçuk İnan'ı Kayseri maçında oyundan almasıyla ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Oyunculuğuna inanılmaz saygı duyuyorum. Bana yaklaşımı geçen sezondan bu yana çok iyi... Oyunculuğuna ve karakterime saygım sonsuz. Yaklaşımı ve yardımıyla minnettar olduğum bir isim. Yapılan değişiklik farklı yorumlandı. Bu tip tercihler her zaman olacaktır. Taktiksel bir değişiklik ve bu her futbolcumun başına gelebilir" diye konuştu.

    YÖNETİMLE KONUŞMADIM
    Riekerink, maç taktiğini yardımcılarıyla birlikte verdiğini ifade ederek, "Şuna açıklık getireyim, yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor. Bu kararları yardımcı antrenörlerimle ben alıyorum. Tolga iyi performans sergilediği için oynuyor. Kim iyi oynuyorsa o oynayacak" diye konuştu.

    SEÇENEKLERİMİZ ARTTI
    Alternatifli bir kadroları olduğunu belirten Riekerink şöyle konuştu: "Kararlarımı alırken, gereken analizleri yapıyorum. Geçen sezon kısıtlı seçeneğimiz vardı, bu sezon ise seçeneklerimiz arttı. Bu sezon rekabet var ve herkes bu rekabete ayak uyduracak" dedi.

    HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
    Galatasaray'ın şampiyonluk şansının sorulmasına Riekerink, "'a saygım sonsuz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. ve diğer takımlara da saygım sonsuz. Ama bizim de hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.

    DENGEMİZİ BULMALIYIZ
    Çaykur Rize maçında güçlü yanlarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı hoca, "Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız" dedi.


    Savaş ÇORLU
    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:56
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