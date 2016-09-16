G.Saray'ın teknik direktörü benim
“Umarım bu ciddi bir soru değildir. Kesinlikle Galatasaray’ın teknik direktörü benim. Geçen sene bu takımı aldım ve tüm kararlar benim tarafımdan veriliyor”
TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK
Selçuk İnan'ı Kayseri maçında oyundan almasıyla ilgili de konuşan Hollandalı çalıştırıcı, "Oyunculuğuna inanılmaz saygı duyuyorum. Bana yaklaşımı geçen sezondan bu yana çok iyi... Oyunculuğuna ve karakterime saygım sonsuz. Yaklaşımı ve yardımıyla minnettar olduğum bir isim. Yapılan değişiklik farklı yorumlandı. Bu tip tercihler her zaman olacaktır. Taktiksel bir değişiklik ve bu her futbolcumun başına gelebilir" diye konuştu.
YÖNETİMLE KONUŞMADIM
Riekerink, maç taktiğini yardımcılarıyla birlikte verdiğini ifade ederek, "Şuna açıklık getireyim, yönetimle taktikle ilgili konuşmuyor. Bu kararları yardımcı antrenörlerimle ben alıyorum. Tolga iyi performans sergilediği için oynuyor. Kim iyi oynuyorsa o oynayacak" diye konuştu.
SEÇENEKLERİMİZ ARTTI
Alternatifli bir kadroları olduğunu belirten Riekerink şöyle konuştu: "Kararlarımı alırken, gereken analizleri yapıyorum. Geçen sezon kısıtlı seçeneğimiz vardı, bu sezon ise seçeneklerimiz arttı. Bu sezon rekabet var ve herkes bu rekabete ayak uyduracak" dedi.
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Galatasaray'ın şampiyonluk şansının sorulmasına Riekerink, "Beşiktaş'a saygım sonsuz. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Fenerbahçe ve diğer takımlara da saygım sonsuz. Ama bizim de hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.
DENGEMİZİ BULMALIYIZ
Çaykur Rize maçında güçlü yanlarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen Hollandalı hoca, "Bizim için en iyi nokta dengemizi bulmamız" dedi.
Savaş ÇORLU
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:56
- Kartal rotayı lige çevirdi
Toplam 3
Yorum
EAGLE Hakkaten iyi atmışsın Ali kardeşim. Aboubakar da senin gibi atar mı? bekleyip göreceğiz.:))
- "Biz geliyoruz"
Toplam 42
Yorum
kader bazi seyler kaderdir onemli olan elinizden geleni samimi bir sekilde ortaya koymaktir gurupda alinan sonuclara bakarsak kaybedilmis birsey yok man u nun feyanorda yenilmesini kim kabul edebilir fenerbahce zoryayi en az 3-0 yenmeliydi ancak olmayinca olmuyor her olumsuzlugu dunyanin sonu gibi bakilmamali her serde bir hayir vardi sonuc olarak bu gurupdan cikacaksak sorun degil bu mac berabere olsun zor olsun
- Bu nasıl adalet!
Toplam 25
Yorum
murat TFF'nin siz ne zaman dürüst ve adaletli olduğunu gördünüz.
G.Saray'ın teknik direktörü benim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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